Selçuklu ilçesinde patlama (5)
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Selçuklu ilçesinde patlama (5)

Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü GÜNCELLEME 2 - Konya'da iş yerinde patlama Kent merkezindeki bir lokantada meydana gelen patlamada, çevredeki çok sayıda iş yeri, ev ve araçta hasar oluştu Patlama anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı Konya Emniyet Müdürü Mustafa...

09.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:27

Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü GÜNCELLEME 2 - Konya'da iş yerinde patlama

Kent merkezindeki bir lokantada meydana gelen patlamada, çevredeki çok sayıda iş yeri, ev ve araçta hasar oluştu

Patlama anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın:

"İş yerinde bulunan LPG tüplerinden birinin bu hasara neden olduğunu değerlendiriyoruz. Sadece binalarda ve iş yerlerinde hasarlar var. Yaralı ve can kaybımız yok"

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun:

"İlk belirlemelere göre, 15 dükkan, 9 ev ve 11 araçta hasar oluştu. Çalışmalar devam ediyor"

AFAD İL MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI VE OLAYIN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMASI EKLENDİ

Konya'da bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu. Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri aldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda ölü ve yaralı bulunmadığını bildirdi.

"Yaralı ve can kaybımız yok"

Patlamanın yaşandığı binanın doğal gaz aboneliği olduğunu ancak iş yerinin doğal gaz aboneliği bulunmadığını ifade eden Aydın, "İş yerinde bulunan LPG tüplerinden birinin bu hasara neden olduğunu değerlendiriyoruz. Sadece binalarda ve iş yerlerinde hasarlar var. Yaralı ve can kaybımız yok." dedi.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise kendilerine ilk ihbarın, "doğal gaz kaynaklı büyük bir patlama olduğu" şeklinde geldiğini söyledi.

Ancak olay yerinde yapılan inceleme sonucunda, patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığının belirlendiğini ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Patlamanın sanayi tipi LPG tüpünden kaynaklandığı gözlendi. İlk belirlemelere göre, 15 dükkan, 9 ev ve 11 araçta hasar oluştu. Çalışmalar devam ediyor. 2-3 panik atak hastasına sağlık ekipleri müdahale etti. Bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğal gaz hatları kesildi. Konya'ya geçmiş olsun."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Olayın hemen ardından binanın içinin boşaltıldığını anlatan Kavuş, "Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görünmüyor. Gerekli tedbirler alındı. Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki iş yerlerinin camları patladı." diye konuştu.

"Bomba patlar gibi yüksek bir ses oldu. Üzerime camlar geldi"

Patlamanın olduğunu bölgede iş yeri bulunan terzi Durmuş Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanının kapısını açarken büyük bir patlama olduğunu belirterek, "Bomba patlar gibi yüksek bir ses oldu. Üzerime camlar geldi. Çok hafif yaralandım. Patlamanın hemen ardından polis ve itfaiye ekipleri geldi." dedi.

Ekiplerin, patlamanın olduğu iş yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Patlamanın meydana geldiği binanın yakınındaki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde, olayın 13.58'de yaşandığı görülüyor.

Alev topu ile birlikte meydana gelen patlamada, iş yerlerinin camlarının parçalandığı, ağaç dallarının koptuğu, dükkanlardan parçaların saçıldığı görülüyor.

Görüntülerde, patlama sonrası yoldan geçen vatand

Selçuklu ilçesinde patlama (5)

Kaynak: AA

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