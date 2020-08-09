Selçuklu ilçesinde patlama (4)
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Selçuklu ilçesinde patlama (4)

Konya'da bir iş yerinde patlama meydana geldi.

09.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:49

Konya'da bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki bir lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu. Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri aldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda ölü ve yaralı bulunmadığını bildirdi.

"Yaralı ve can kaybımız yok"

Patlamanın yaşandığı binanın doğal gaz aboneliği olduğunu ancak iş yerinin doğal gaz aboneliği bulunmadığını ifade eden Aydın, "İş yerinde bulunan LPG tüplerinden birinin bu hasara neden olduğunu değerlendiriyoruz. Sadece binalarda ve iş yerlerinde hasarlar var. Yaralı ve can kaybımız yok." dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise patlamada çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.

Patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarının tedbir amaçlı kapatıldığını aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Şu anda ölü veya yaralı gözükmüyor. İnşallah olmaz. Binanın içi boşaltılıyor. Yüksek basınçlı, tozu dumana katan bir patlama oldu. Ateşli veya alevli bir patlama değil. Yangın tehlikesi şu anda görünmüyor. Gerekli tedbirler alındı. Binanın üst katlarında bir hasar görünmüyor ancak yandaki ve çevredeki iş yerlerinin camları patladı."

"Bomba patlar gibi yüksek bir ses oldu. Üzerime camlar geldi"

Patlamanın olduğunu bölgede iş yeri bulunan terzi Durmuş Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanının kapısını açarken büyük bir patlama olduğunu belirterek, "Bomba patlar gibi yüksek bir ses oldu. Üzerime camlar geldi. Çok hafif yaralandım. Patlamanın hemen ardından polis ve itfaiye ekipleri geldi." dedi.

Ekiplerin, patlamanın olduğu iş yerindeki incelemeleri sürüyor.

Selçuklu ilçesinde patlama (4)

Kaynak: AA

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