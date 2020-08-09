Selçuklu ilçesinde doğalgaz patlaması (2)
Patlamanın meydana geldiği apartmandan görüntü Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü KONYA - Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi.
09.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:03
Patlamanın meydana geldiği apartmandan görüntü
Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü KONYA - Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.
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Kaynak: AA