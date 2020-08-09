Selçuklu ilçesinde doğalgaz patlaması (1) Olay yerinde itfaiye ekiplerinden görüntü Ambulanstan görüntü Yaralıların ambulansa götürülmesi Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un açıklaması KONYA - Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinden görüntü

Ambulanstan görüntü

Yaralıların ambulansa götürülmesi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un açıklaması KONYA - Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

(1)

Kaynak: AA