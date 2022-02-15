Selçuklu'da zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

SELÇUKLU, KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi zabıta ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indiriminin ardından zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından harekete geçti. Marketlerin etiketlerinde fiyat indirimi denetimi yaptı. Marketlerin "haksız kazanç" elde etmesini engellemek amacıyla yapılan denetimlerde ekipler etiketlerdeki fiyatların kasaya yansımasını inceledi. Ekipler, markette rafları dolaşarak etiketleri inceleyip KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmeye çalıştı. Zabıta ekipleri, KDV oranının yansıtılmaması durumunda ise Ticaret İl Müdürlüğü'ne durumu bildirerek ceza kesilmesini sağlıyor.

"Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV indirimine gidileceğini bildirmesi yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara hızlı bir şekilde başlandığını dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Son dönemde fiyatlardaki artış hepimiz tarafından biliniyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın bu fiyatlardan etkilenmemesi ve enflasyona karşı önlem almak amacıyla KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi. Devletimiz kendi kazancından feragat ederken haksız kazancın önüne geçmek fırsatçılığa yer vermemek amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Zabıta Ekiplerimiz yaptıkları denetimlerle KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol ediyorlar. İnşallah bu zor günler geçecek ve tekrar refaha kavuşacağımızı düşünüyorum. Vatandaşı düşünerek KDV indirimine giden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA