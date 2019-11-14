Selçuklu'da okullarda çevre bilinci artıyor

14.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:25

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede eğitim alan öğrenciler verilen eğitimler ile çevreye duyarlı olma konusunda bilinçlendiriliyor.



"Çevre Beratı"na sahip Selçuklu Belediyesi yürütülen geri dönüşüm projeleri ile hem doğayı koruyor hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Selçuklu Belediyesi geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması konusunda ilçe halkını bilinçlendirmek için birçok proje hayata geçirdi. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca konutlarda yüz yüze bilgilendirme programları gerçekleştirilirken, vatandaşlara broşür verilerek çevre bilincinin genç nesillere de aktarılması hedefleniyor. Selçuklu'da bulunan okullardaki öğrencilerde sıfır atık bilincinin oluşturulması ve çevreye olan duyarlılıklarının artması amacıyla okullara sıfır atık toplama materyalleri yerleştirildi. 2019 yılında sıfır atık çalışmaları kapsamında 32 okulda, 3568 öğrenciye bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Öğrencilere ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık yağ, organik atık, atık elektrikli ve elektronik eşya gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 26 okul, Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisine götürülerek 2080 öğrenciye yerinde uygulamalı eğitim verildi.



Temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile tasarrufu ön planda tutan Selçuklu Belediyesi, son 5 yılda 91 bin 153 ton karışık ambalaj atığı toplanarak; 697 bin 320 adet ağacın kesilmesi önlendi. 1 milyon 148 bin 528 metreküp su tasarrufu, 382 milyon 842 bin 600 kwh enerji tasarrufu, 11 milyon 849 bin 890 kg hammadde tasarrufu ve 911 bin 530 litre benzin tasarrufu sağlandı. 18 bin 895 kg atık pil toplanarak 3 milyon 779 bin metrekare toprağın kirlenmesinin önüne geçildi. - KONYA

Kaynak: İHA