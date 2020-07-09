Selçuklu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuklu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Selçuklu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
09.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:32

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ihtiyaçlarını karşılama noktasında muhtarlarla istişareler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Kaymakamı Yamlı, pandemi sürecinde Selçuklu Belediyesinin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade etti.

Vefa Sosyal Destek gruplarının, bu süreçte büyük çaba gösterdiklerini aktaran Yamlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Vefa ekipleriyle birçok ilde yapılamayanı Selçuklu'da yaptık. Bu süreçte gerçekten çok güzel bir şekilde işin içinden çıktık. Bir kurum ne kadar kuvvetli olursa olsun bir birlik olmadan yapılacak bir iş değildi. Değil Konya'da Türkiye'de bile bizim ulaştığımız insan kitlesine bir çok vilayet ulaşamadı. Allah'a şükür 100 bine yakın kişinin talebini olumlu şekilde yerine getirdik. Bu konuda ben sayın belediye başkanının şahsına ve tüm belediye çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederim."

Süreci en az zararla atlatmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ise şunları kaydetti:

"Sürecin başından itibaren Selçuklu Kaymakamlığıyla beraber ilçede oluşturulan vefa destek grubu hakikaten çok önemli bir vazifeyi icra etti. Ben bütün görev alan, emek veren arkadaşlarımıza, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 662 bin nüfusu olan bir yerde bütün ihtiyacı olanlara ulaşmak onların ihtiyacını anında çözebilmek kolay bir iş değil. Muhtarlarımız da bizim ulaşamadığımız birçok kişiye bireysel olarak ulaştılar. Aslında çok önemli bir birlik ve beraberlik örneğini bu süreçte göstermiş olduk."

Toplantıya, Selçuklu Belediyesi Başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve İlçe Sağlık Müdürü'nün de katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi Güncel
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti Güncel
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 6 yaralı
Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 6 yaralı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol koordinatörlüğü için Yalçın Koşukavak'la görüştü
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Hulusi Akar Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Alişan Çağla Şıkel Demet Özdemir
Spor Adem Büyük Fatih Terim Cüneyt Çakır Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Selçuklu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 12:36:57. #1.15#
title