Selçuklu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalle ihtiyaçlarını karşılama noktasında muhtarlarla istişareler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Kaymakamı Yamlı, pandemi sürecinde Selçuklu Belediyesinin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade etti.

Vefa Sosyal Destek gruplarının, bu süreçte büyük çaba gösterdiklerini aktaran Yamlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Vefa ekipleriyle birçok ilde yapılamayanı Selçuklu'da yaptık. Bu süreçte gerçekten çok güzel bir şekilde işin içinden çıktık. Bir kurum ne kadar kuvvetli olursa olsun bir birlik olmadan yapılacak bir iş değildi. Değil Konya'da Türkiye'de bile bizim ulaştığımız insan kitlesine bir çok vilayet ulaşamadı. Allah'a şükür 100 bine yakın kişinin talebini olumlu şekilde yerine getirdik. Bu konuda ben sayın belediye başkanının şahsına ve tüm belediye çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederim."

Süreci en az zararla atlatmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğine değinen Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ise şunları kaydetti:

"Sürecin başından itibaren Selçuklu Kaymakamlığıyla beraber ilçede oluşturulan vefa destek grubu hakikaten çok önemli bir vazifeyi icra etti. Ben bütün görev alan, emek veren arkadaşlarımıza, ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 662 bin nüfusu olan bir yerde bütün ihtiyacı olanlara ulaşmak onların ihtiyacını anında çözebilmek kolay bir iş değil. Muhtarlarımız da bizim ulaşamadığımız birçok kişiye bireysel olarak ulaştılar. Aslında çok önemli bir birlik ve beraberlik örneğini bu süreçte göstermiş olduk."

Toplantıya, Selçuklu Belediyesi Başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve İlçe Sağlık Müdürü'nün de katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA