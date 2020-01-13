Selçuklu'da kemer sınavı heyecanı

13.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:37

Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün Wushu Kung-Fu branşında, 150 sporcunun katılımıyla Kemer sınavı heyecanı yaşandı.



Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu branşında 2020 yılının ilk kemer sınavı 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyespor Kulübünün en başarılı branşları arasında yer alan Wushu Kung-Fu branşında sporcular yeni kemer almak için büyük çaba sarf ederken, ailelerde tribünlerde çocuklarının heyecanına ortak oldu. Programda Selçuklu Spor Okulları öğrencileri ve Wushu Kung-Fu Milli Sporcuların yaptığı gösteri izleyenler tarafından alkış aldı. Gösterilerin ardından başlayan sınavda, Wushu Kung-Fu temsilcilerinden oluşan heyetin kararları doğrultusunda başarılı olan sporcular yeni kemer almanın mutluluğunu yaşadı.



Selçuklu Belediyesi'nin spor alanında sadece Konya'nın değil Türkiye'nin takip ettiği bir marka haline geldiğini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bugün de salonda cıvıl cıvıl bir topluluk görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu hizmetlerin artarak devam ettiğini görmek hakikaten büyük bir keyif. Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.



"Eğer spor devam ediyorsa bir başarı sağlıyor"



Son dönemde yaşadığımız en önemli sorunlarından birinin ekran bağımlığı olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Sürekli bir ekrana bakarak hayatımızı geçiriyoruz. Bundan kurtuluşun en önemli yolu da spor yapmak. Çocuklarımız bu iradeyi göstermişler. Sizler bu desteği vermişsiniz. Sizlerden ricamız bunun artarak devam etmesini sağlamak. Eğer spor devam ediyorsa bir başarı sağlıyor. Ben de çocuklarınızla birlikte burada bulunmanızdan dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Sporcu seçme ve yetiştirme merkezimiz Türkiye'ye örnek olacak"



Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bugün öğrencilerimiz için çok özel bir gün. Kuşak sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gördüğüm kadarıyla zaten sınava hazırlar ve kuşakları sırasıyla alacaklar. Bir teşekkürü de ailelere sunmak istiyorum. Biz Selçuklu Belediyesi olarak ve Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak çocuklarımızın geleceği ile ilgili olarak gereken ilgi ve alakayı göstermeye çalışıyoruz ama sizlerin ilgi ve alakanız çok daha önemli. Sizler bu alakayı göstermezseniz ve bize güvenmezseniz bu sonuçları elde ettirmemiz mümkün değil. Sizler de kar kış demeden çocuklarınızla alakadar oluyorsunuz ve çocuklarımızın burada spor yapabilmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz ve bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın her türlü gelişimi bizim için önemli akademik başarıların yanında mutlaka spor, sosyal ve kültür alanında da onların gelişimine katkı sunmamız gerekiyor. Bu manada spor kulübümüzde, yaz dönemi spor okullarında 14 bin öğrencimiz, kış spor okullarında 4 bin öğrencimiz burada spor yapıyorlar. Bize güvenen bütün ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte spor okullarıyla bağlı kalmayacağız çocuklarımızın profesyonel anlamda kendilerini geliştirebilmelerini ve hem milli takıma hem de olimpiyatlara sporcu yetiştirebilmek için özel bir merkezi de kuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. İnşallah önümüzdeki günlerde Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizle Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi başlatmış olacağız ve hem çocuklarımızı spora teşvik edeceğiz hem de özel yeteneklerimizi keşfederek onları milli takıma ve olimpiyatlara hazırlayacağız. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum ve şimdiden çocuklarımıza hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda yapılan programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay ve Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Hatipoğlu da katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA