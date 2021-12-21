SELÇUKLU'DA KARTPOSTALLIK KAR MANZARASI - Haberler
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SELÇUKLU'DA KARTPOSTALLIK KAR MANZARASI

SELÇUKLU'DA KARTPOSTALLIK KAR MANZARASI
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya'da özlemle beklenen kar yağışı sonrası Selçuklu'nun farklı noktalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

KONYA (Habermetre) - Konya'da özlemle beklenen kar yağışı sonrası Selçuklu'nun farklı noktalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Konya'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası şehir adeta beyaz örtüyle kaplandı. Selçuklu'da da yağan kar sonrası başta Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Sille Baraj Park ve Selçuklu Seyir Tepesi olmak üzere ilçenin birçok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Kar'ın drone ile fotoğraflanan o büyüleyici güzelliğini ve doyumsuz manzarasını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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