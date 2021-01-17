Selçuklu'da, Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı
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Selçuklu'da, Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

17.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:34
Selçuklu'da, Hatice Hatun Sosyal Tesisi tamamlandı

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi'nde yapılan Hatice Hatun Sosyal Tesisleri tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi'nde yapılan Hatice Hatun Sosyal Tesisleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesi vatandaşların talepleri noktasında mahallelere hizmet götürmeye devam ettiği belirtildi.

Hacıkaymak Mahallesinde yapımı tamamlanan Hatice Hatun Sosyal Tesisi'nin hizmete sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallenin ihtiyacını karşılayacak cami, eğitim tesisi ve bir de emekli lokalinin yer alacağı tesisin bina yapımının yanı sıra çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışması da tamamlandı. İbadete açılan caminin yanı sıra emekli lokali ve eğitim tesisinin pandemi sonrasında hizmet vermesi bekleniyor. Tesis, 2 adet 500 metrekarelik binadan oluşuyor. Tesiste hanım ve emekliler lokalinin yanında eğitim sınıfları, idare ve personel odası, oyun odası yer alıyor. Tesis 2 milyon 175 bin liraya mal oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Selçuklu Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanında mahallelerde hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda hizmetler veriyoruz. Bu anlamda Hacıkaymak Mahallemize Hatice Hatun Sosyal Tesisimizi kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmamızın tamamlanmasının ardından büyüyen mahallemizin ihtiyacı olan bu tesis mahallemize değer katacak bir projedir. Buradan inşallah hafızlar, din eğitimi veren hocalarımız yetişecek. Tesisimizin hemşehrilerimize ve mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:37:33. #1.15#
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