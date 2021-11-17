SELÇUKLU'DA DOĞAYA 17 BİN YENİ FİDAN KAZANDIRDI

Selçuklu Belediyesi Milli ağaçlandırma etkinliği kapsamında 17 bin yeni fidan ve tohumu toprakla buluşturdu. İncik çayı mevkinde 5 bin sedir, 6 bin meşe ve 6 bin badem tohumu ekildi.

Milli ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında Selçuklu Belediyesi 17 bin fidan ve tohumla kampanyaya destek oldu. Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selahattin Eyyübi Mahallesi İncik Çayı mevkiinde bulunan alana 5 bin sedir fidanı, 6 bin meşe ve 6 bin badem tohumu ekerek yeşillendirme çalışmalarına katkı sundu. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları bu yıl ve önümüzdeki yıllarda ağaç dikim mevsiminde devam edecek.

Başkan Pekyatırmacı; "Emaneti hakkıyla teslim etmek için çalışıyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak daha yeşil bir Selçuklu ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Selçuklu Belediyesi olarak her yıl yaptığımız gibi bu yıl da fidanlarımızı ve tohumlarımızı toprakla buluşturduk. 'Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, geleceğimizden ödünç aldık' sözüne binaen geleceğimize emaneti hakkıyla teslim etmek için çalışıyoruz. Geleceğimize daha yeşil bir Selçuklu bırakmak bizim asıl hedeflerimizden bir tanesi. İncik Çayı mevkiinde yaptığımız bu çalışma sayesinde Selçuklu'muzun hava kalitesi de artacaktır. İnşallah bu çalışmalarımızın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtmek istiyorum. Burada emek veren kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.

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