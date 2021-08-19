Selçuklu'da Aşı Çalışmaları Sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selçuklu'da Aşı Çalışmaları Sürüyor

Selçuklu'da Aşı Çalışmaları Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Selçuklu Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak amacıyla belediye hizmet binasında aşı uygulamasına devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak amacıyla belediye hizmet binasında aşı uygulamasına devam ediyor. İlk doz, İkinci doz ve üçüncü doz aşısını olmak isteyen belediye personeli ve vatandaşlar hizmet binasına kurulan aşı standında aşılarını olabiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü ile mücadelede aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Selçuklu Belediyesi aşılama kampanyalarına hizmet binası içerisinde kurduğu aşı stantları ile destek oluyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tarafından belediye hizmet binasında gerçekleştirilen aşı uygulaması birinci doz, ikinci doz ya da üçüncü doz zamanı gelen personele ve vatandaşlara gerçekleştiriliyor. 2 gün boyunca Selçuklu Belediyesi hizmet binasında devam edecek olan aşı uygulamasından belediye personeli ve aşı olmak isteyen vatandaşlar yararlanabilecek. Ekipler isteğe göre Sınovac ya da Biontech aşısı uyguluyor. Kronik hastalığı ya da alerji öyküsü olan vatandaşlar ise hastaneye yönlendirilerek aşılarının hastane ortamında yapılması sağlanıyor.

Başkan Pekyatırmacı; "Kısıtlamalı günlere dönmemek için duyarlı olalım"

Aşının virüse karşı en etkili çözüm olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu sürecin nereye gideceğini kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu an en koruyucu etken olan aşı yaptırmak. Bu konu şu an herkesin neredeyse milli bir görevi haline geldi. Son yaşanan süreçte gördük ki aşı karşıtı olan kimseler bir gün geliyor bu virüse yakalanıyor ve geri dönülemez bazı süreçleri başlatmış oluyorlar. Mümkün olduğu kadar aşı olmamız ve çevremizdekileri bu konuda uyarmamız gerekiyor. Belediye olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle aşıyı personelimizin ve vatandaşın ayağına kadar getirdik. Tüm hemşehrilerimizi belediye hizmet binamızda kurulan aşı standına aşı olmaya bekliyorum. Tekrardan kısıtlamalı günlere dönmemek adına lütfen duyarlı olalım. Unutmayalım ki virüse karşı en etkili yöntem aşıdır. " şeklinde konuştu.

Belediye hizmet binasına kurulan aşı standında aşı olmaya gelen belediye personeli ve vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aşısını olan vatandaşlar aşı zamanı gelmesine rağmen aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Kibariye Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Burak Elmas Dimitris Pelkas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selçuklu'da Aşı Çalışmaları Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:53:30. #1.16#

title