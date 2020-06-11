Selçuklu'da asfalt çalışmaları devam ediyor
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Selçuklu'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Selçuklu Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, İsmail Kaya Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Selçuklu'da asfalt çalışmaları devam ediyor
11.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:19

Selçuklu Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, İsmail Kaya Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesi'nin, asfaltlama çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarla ilgili şunlar kaydedildi:

"İsmail Kaya caddesinin Demirhan Caddesi ile Seçkin Saray Caddesi arasında kalan 600 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yolda Fen İşleri ekipleri yola sıcak asfalt dökerek yolu yeniliyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri yol yenileme çalışmalarını İsmail Kaya Caddesinin ardından Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesinde sürdürecek. Selçuklu Belediyesi, modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin 72 mahallesinde başlattığı asfaltlama çalışmalarının yanı sıra kumlama, parke, bordür ve sathi kaplama çalışmalarını sezon boyunca sürdürecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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