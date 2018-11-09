Selçuklu'da 2019 Hizmet Planlaması Yapılıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2019 hizmet planlama toplantısı kapsamında Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya geldi.

Selçuklu'da 2018 yılında mahallelere kazandırılan hizmet ve yatırımların değerlendirildiği, 2019 yılı için yol haritasının belirlendiği hizmet planlama toplantıları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin yer aldığı toplantılarda ilçenin 72 mahallesinin yatırım karneleri çıkartılırken, mahallerin ihtiyaç öncelikleri, muhtar ve mahalle buluşmalarında ön plana çıkan öneri ve düşünceler de ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

"Daha güzel ve yaşanabilir bir Selçuklu hedefiyle çalışıyoruz"

Selçuklu'nun 640 bini aşan nüfusu ile 49 ili geride bıraktığını ve Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu kadar büyük bir ilçede mahallelerin sorunlarını iyi analiz etmek hizmet planlamasına doğru bir yön verebilmek adına büyük öneme sahip. Bu kapsamda 'ortak akıl' ve 'birlikte yönetim' prensibiyle halk günleri, mahalle buluşmaları, Cuma Buluşmaları, muhtar ve mahalle başkanları toplantıları ile her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geldik ve Selçuklu için en iyi ve en doğru olana birlikte karar verdik" şeklinde konuştu.

2018 yılının Selçuklu için bereketli bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Ülkemizin ekonomik operasyonlarla yıpratılmaya çalışıldığı 2018 yılında gerek tasarruf tedbirleri, gerekse verimlilik esasını dikkate alarak Selçuklu halkına en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduk. 2018 yılı içinde fiziki belediyecilik çalışmalarımızı rekorlarla tamamlarken başta eğitim ve sağlık olmak üzere spordan kültüre imardan yeşil alan çalışmalarına kadar birçok alanda önemli tesisler ve hizmetleri Selçuklu'ya kazandırdık. Bu kapsamda 2019 yılı için de yeni yatırım ve hizmetleri ilçemize kazandırmak için başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle de toplantılar gerçekleştiriyoruz. İnşallah 2019 yılında da hemşehrilerimizden aldığımız güven ve destek ile Selçuklu'da hizmet çıtasını daha da üst seviyelere taşımak, mahallelerimizin oluşan yeni ihtiyaçlarına en iyi şekilde çözüm sunmanın gayreti içinde olacağız. Bu vesile ile gerçekleştirdiğimiz hizmet planlama toplantılarında alacağımız kararların, yapılacak planlama ve projelerimizin Selçuklumuza değer katmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA