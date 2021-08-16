Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
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Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı

Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ikincisi Selçuk Mahallesi'nde yapılan bisiklet ve kaykay parkında incelemelerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ikincisi Selçuk Mahallesi'nde yapılan bisiklet ve kaykay parkında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tamamlanmasına kısa süre kalan bisiklet ve kaykay parkının 5 bin 283 metrekare alanda yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, Sancak Mahallesi'ne kazandırılan kaykay parkının çocuklar tarafından çok beğenildiğini vurguladı.

Bu nedenle ilçe merkezine ikinci bisiklet ve kaykay parkını yapma kararı aldıklarını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu parkımıza ilave olarak geleneklerimizde olan oyun alanlarından da yapıyoruz. Yine vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman yalın ayak yürüyebilecekleri ve parkurlar üzerinde inşallah günün stresini günün elektriğini burada atmış olacaklar. Amacımız bütün Selçuklu merkezdeki parklarımızda çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri, yaşlılarımızın rahatlıkla gelip burada dinlenebilecekleri farklı alanları oluşturmak. Çalışmalarında sona yaklaştığımız bisiklet ve kaykay parkımızın şimdiden vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ayrıca, kaykay parkı içinde 2 masa tenisi, 2 satranç, 1 bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi bulunduğu ve parktaki toplam yeşil alanın 2 bin 180 metrekare olduğu bildirildi.

Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı
Selçuklu'da ikinci bisiklet ve kaykay parkında sona yaklaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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