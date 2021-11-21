Selçuklu çocuklar, hakları için yürüdü

İzmir Selçuklu çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde hakları için yürüdü. İstasyon Meydanı'nda toplanan çocuklar, kendi hazırladıkları pankartlarla yürüyüş yaptı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İstasyon Meydanı'nda toplanan Selçuklu çocuklar, kendi hazırladıkları pankartlarla yürüyüş yaptı. 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk haklarına dair bir sözleşme imzalanması sebebiyle kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğinde çocuklar, pankartlara çocuk hakları ile ilgili sloganlar yazdı.

"Tüm haklarınızın arkasındayız"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de çocukların pankart hazırlama heyecanına eşlik etti. Çocuklara güvendiğini ve onların tüm haklarının arkasında olduğunu belirten Başkan Sengel, "Kendi haklarınız için yürüyüşe çıkacaksınız. Diyeceksiniz ki, 'Bizim oyun oynama hakkımız var'. Diyeceksiniz ki, 'Bizim sağlıklı büyümek için koşulların oluşturulması hakkımız var, sağlık hakkımız var, bizim eğitim hakkımız var. Biz bu hakları sokaklarda talep ediyoruz ve büyüklerden de bu hakların yerine gelmesini istiyoruz' diyeceksiniz. Biz size güveniyoruz ve sizin tüm haklarınızın arkasındayız" dedi. Başkan Sengel'in konuşmasının ardından çocuklar, hazırladıkları pankartlar ve ritim aletleriyle birlikte Atatürk anıtına kadar yürüdü. - İZMİR