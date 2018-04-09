Selçuklu Çiçek Bahçesinde Lale Zamanı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'nın en büyük parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan ve geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Selçuklu Çiçek Bahçesi içerisinde yer alan 1 milyon 250 bin lale ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da ziyaretçilerin favori mekanı olacak. Baharı rengarenk lalelerle karşılayan bahçe içerisinde yer alan 1 milyon 250 bin lale ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçtiğimiz yıl fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi gören bahçede kırmızı, beyaz, sarı, mor gibi farklı renklerde açan laleler bu yıl da fotoğraf sanatçılarının kadrajlarını renklendirecek. Sunduğu görsel şölen ile özellikle düğün ve manzara fotoğrafı tutkunlarını da ağırlayacak olan bahçede mevsimin ilerleyen aylarında sadunyadan kadifeye farklı türlerde bitkiler de yer alacak. 8 bin 700 metrekare alanda yer alan Selçuklu Çiçek Bahçesi Kelebekler Vadisi Parkı'nda özel peyzaj alanı ile dikkat çekiyor. Bahçede kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 10.00 ve 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Selçuklu Çiçek Bahçesi ücretsiz ziyaret edilebiliyor. - KONYA