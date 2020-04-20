Selçuklu Belediyesinin sokak hayvanlarını besleme çalışmaları Selçuklu Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarını beslemeye devam ettiği bildirildi.

Selçuklu Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlama günlerinde de sokak hayvanlarını beslemeye devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sokak hayvanlarının beslenmelerinin temini noktasında özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Açıklamanın devamında Pekyatırmacı'nın şunları kaydettiği ifade edildi:

"Öncelikle hayvanlar da bizlere Allah'tan emanet. Kovid-19 salgını sürecinde de tüm besleme istasyonlarımızda aralıksız olarak her gün Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce besleme yapılıyor. Sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması ile onların hayatta kalmalarına ve sağlıklı olmalarına vesile olmak bir insanlık görevi. Bu hassasiyetimiz de bizlere ecdadımızdan mirastır. Bu noktada hemşehrilerimiz de müsterih olsunlar sokak hayvanları emin ellerde."

Çalışmalar kapsamında 85 kedi, 21 köpek ve çok sayıda kuş besleme istasyonun da ekipler tarafından günlük yemleme ve sulama çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA