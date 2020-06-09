Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor Selçuklu Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Selçuklu Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, meclisin 26 gündem maddesiyle toplandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı, yatırım ve planlamaların yeni normal sisteme entegre edilerek kaldığı yerden devam edeceğinin altını çizdi.

Salgın sürecinde belediye hizmetlerinde hiçbir aksama olmadığını vurgulayan Pekyatırmacı, "Başta çevre koruma, sağlık, sosyal destek, halkla ilişkiler, zabıta ve basın müdürlüklerimiz olmak üzere hakikaten çok özverili bir çalışma yürütüldü. İl ölçeğinde de Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve merkez ilçe belediyelerimizle çok büyük bir koordinasyon ve işbirliğiyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu süreç içinde mutlaka yatırım anlamında planlamasını yaptığımız bazı işleri zorunlu olarak ertelemek durumunda kaldık. Ertelenen bu planlamalarımızı yeni normal sürece entegre ederek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni normalin eski günler gibi algılanmaması gerektiğine dikkati çeken Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Tüm dünya ve ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz ama ülke olarak başta sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlar kurulu üyelerimizle süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Bu kapsamda biz de kurumsal olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Süreç içerisinde kapattığımız tesislerimizin yeniden açılması ve bu tesislerimizde yeni normal durumuna göre alınacak tedbir ve uygulamaların belirlenmesi noktasında arkadaşlarımız büyük bir gayret içindeler. Parklarımız, sosyal tesislerimiz, kütüphanelerimiz yeni normal süreçte belirli kısıtlamalarla faaliyetlerin başladılar. Bu durum her şey eskisi gibi olacak anlamına gelmiyor mutlaka bütün tesislerimizde, işletmelerimizde tüm tedbirlere azami derecede dikkat ederek gerekli hijyen şartları sağlanacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz bu şartlarda uygulamalarımızı yapıyoruz."

Kaynak: AA