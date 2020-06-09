Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Haziran ayı meclis toplantısıda, yatırım ve planlamaların yeni normal sisteme entegre edilerek kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor
09.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:11

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Haziran ayı meclis toplantısıda, yatırım ve planlamaların yeni normal sisteme entegre edilerek kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. 26 gündem maddesiyle toplanan mecliste konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COVİD-19 salgını süresince Selçuklu Belediyesinin tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak hiçbir yatırımını ve çalışmasını ara vermeden sürdürdüğünü ifade etti.

"Çok şükür hiçbir hizmetimizde aksama olmadı"

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisinde pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Salgın süresince belediye hizmetlerimizde çok şükür hiçbir aksama olmadı tüm tedbirlere riayet ederek hemşehrilerimizin konforu için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Başta çevre koruma,sağlık, sosyal destek, halkla ilişkiler,zabıta ve basın müdürlüklerimiz olmak üzere hakikaten çok özverili bir çalışma yürütüldü. İl ölçeğinde de Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve merkez ilçe belediyelerimizle çok büyük bir koordinasyon ve işbirliğiyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu süreç içerisinde mutlaka yatırım anlamında planlamasını yaptığımız bazı işleri zorunlu olarak ertelemek durumunda kaldık. Ertelenen bu planlamalarımızı yeni normal sürece entegre ederek sürdüreceğiz" dedi.

"Yeni normale riayet ederek tesislerimiz hizmete başladı"

Yeni normalin eski günler gibi algılanmaması gerektiğine dikkati çeken Başkan Pekyatırmacı, "Tüm dünya ve ülke olarak zor zamanlar yaşıyoruz ama ülke olarak başta sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlar kurulu üyelerimizle süreci çok iyi yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Tüm milletimiz bu süreç içerisinde üzerine düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olmuştur bunun sonucu olarak da ülkemizde yeni normalin kapısını açmıştır. Bu kapsamda biz de kurumsal olarak gereken tedbirleri alıyoruz başta süreç içerisinde kapattığımız tesislerimizin yeniden açılması ve bu tesislerimizde yeni normal durumuna göre alınacak tedbir ve uygulamaların belirlenmesi noktasında arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisindeler. Parklarımız, sosyal tesislerimiz, kütüphanelerimiz yeni normal süreç içerisinde belirli kısıtlamalarla faaliyetlerin başladılar. Bu durum her şey eskisi gibi olacak anlamına gelmiyor mutlaka bütün tesislerimizde, işletmelerimizde tüm tedbirlere azami derecede dikkat ederek gerekli hijyen şartları sağlanacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz bu şartlarda uygulamalarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Şike tartışmaları sonrası Nihat Özdemir çark etti, F.Bahçe'ye mektup gönderdi
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Metin Bulut Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Fatma Girik Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Selçuklu Belediyesi yatırımlarına kaldığı yerden devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:40:51. #1.15#
title