Hocacihan Mahallesine aile sağlığı merkezi yapılıyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Hocacihan Mahallesine kazandırılacak olan aile sağlığı merkezinin yapımı sürüyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hocacihan Mahallesine kazandırılacak olan aile sağlığı merkezinin yapımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ayaslı Sokakta yapımına devam edilen aile sağlığı merkezinin 570 metrekare alana sahip olduğu belirtildi.

Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan toplam üç katlı aile sağlığı merkezinin bölgenin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılayacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi içerisinde laboratuvar, kan alma birimi, acil müdahale odası, 4 adet bebek aşı izlem odası, 6 adet aile hekimi odası, 2 gebe izlem odası, 4 adet hemşire odası ve bir adet eğitim odası yer alacak. 2 milyon 219 bin liraya mal olacak aile sağlığı merkezinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor."

Açıklamada Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Selçuklu Belediyesi olarak spordan kültüre, sağlıktan eğitime birçok alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sağlık alanında da yine önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Hocacihan Mahallemizde ihtiyaç doğrultusunda aile sağlığı merkezimizin yapımına başladık. İnşallah hemşehrilerimizin sağlık anlamında ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesisi hizmete sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat