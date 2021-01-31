Selçuklu Belediyesi'nin 2020 yılı sosyal destekleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selçuklu Belediyesi'nin 2020 yılı sosyal destekleri

31.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:44
Selçuklu Belediyesi'nin 2020 yılı sosyal destekleri

Selçuklu Belediyesi 2020 yılında kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını açıkladı.

Selçuklu Belediyesi 2020 yılında kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını açıkladı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında 16 bin 515 aileye sosyal destek kartı, 931 yaşlı vatandaş için evde yaşlı bakım hizmeti, 1895 ihtiyaç sahibi asker ailesine 400 liralık nakdi yardım ve şehir dışından kanser tedavisi görmek için gelen 4 bin 470 hasta ve refakatçisi için Umut Evi'nde ücretsiz konaklama hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Selçuklu'da pandeminin ortaya çıkmasının ardından salgınla mücadelede etkin bir şekilde çalıştığını vurguladı.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik olarak desteklediğini ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Özellikle pandeminin yoğun yaşandığı Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ekiplerimiz sosyal yardımlarını artırarak hemşerilerimizin yanında oldu. Yıl içerisinde İzmir'de yaşanan üzücü depremin ardından Selçuklu Kızılay Şubesiyle işbirliği yaparak 15 ton gıda yardımını depremzede kardeşlerimize ulaştırarak yanlarında olduk. Yine bu dönemde ekiplerimiz 400 aileye Kızılay ile birlikte 400 liralık pandemi yardımı ulaştırdı. Faaliyetlerimizle hemşehrilerimizin her dönemde yanında olmaya gayret ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Yangın Almanya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuklu Belediyesi'nin 2020 yılı sosyal destekleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:46:38. #1.16#
title