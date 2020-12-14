Selçuklu Belediyesi'nden tarıma destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Ziraat Odası'na tarımın geliştirilmesi için iki adet taş toplama makinesi hibe etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Ziraat Odası'na tarımın geliştirilmesi için iki adet taş toplama makinesi hibe etti.

Selçuklu Belediyesi, belediyecilik faaliyetlerinin dışında farklı sektörlere desteklerini sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi ilçede tarımı geliştirmek, ürün rekoltesi ve kalitesini artırmak için Selçuklu Ziraat Odası'na iki adet taş toplama makinesi hibe etti. Selçuklu Ziraat Odası hibe edilen makinelerle ilçe genelinde tarımı geliştirmeyi planlıyor. Selçuklu Belediyesi ile Selçuklu Ziraat Odası arasında iki makinenin hibesi için protokol imzalandı. Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükharmancı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ziraat odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Tarımın gelişmesine belediye olarak katkı sunacağız"

Protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün de Selçuklu Ziraat Odası Başkanımızla birlikte hayırlı bir protokole imza attık. Dış mahallelerimizde tarımla uğraşan hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda iki adet taş toplama makinesini Selçuklu Belediyesi olarak meclis kararıyla alımlarını gerçekleştirdik. Bugün inşallah Selçuklu Ziraat Odamıza bu iki makinemizi teslim edeceğiz. Bu tahsisle birlikte Selçuklu Ziraat Odas'ında ihtiyacı olan hemşehrilerimize bu araçları uygun bir şekilde kullandıracaklar. Bu şekilde inşallah tarımın gelişmesine, ilçemizde tarımın daha iyi şartlarda yapılmasına katkı sağlayacağız. Bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum. Selçuklu Ziraat Odamıza da böyle bir birlikteliğe bizi teşvik ettiği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimize hayırlı olsun"

Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya iki makine için teşekkür eden Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükharmancı, "Başkanımıza çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum, bu imkanı bize sağladılar. İnşallah hayırlara vesile olur. Selçuklu'da yaşayan çiftçi kardeşlerimize de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ahmet Pekyatırmacı ile Ali Küçükharmancı iki adet taş toplama makinesinin protokolünü imzaladı. Ardından makineleri inceleyen Pekyatırmacı, makineleri Küçükharmancı'ya teslim etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı