SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN MEHMET AKİF KONULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI

Selçuklu Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ödüllü kitap okuma yarışmasının başvuruları başladı. 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Mehmet Akif'i konu alan ve online olarak yapılacak olan yarışma 2 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllü okuma yarışması gerçekleştiriliyor. 20 Kasım itibariyle başvuruları başlayan yarışmaya 18 Aralık tarihine kadar www. konyaokuyor. com sitesinden başvuru yapılabilecek. 2021 yılının İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy'u konu alan yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılmasının yanında Mehmet Akif Ersoy'un hayatını öğrenerek hayatını örnek almaları planlanıyor.

Online Kitap Okuma Yarışması için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 10-18 yaş arasında olanlar için Vural Kaya'nın kaleme aldığı Akif'im, 18 yaşından büyük olanlar için ise Ertuğrul Düzdağ'ın Mehmet Akif Ersoy isimli kitapları seçildi. Yarışmacılar kitaplara sanal ortamda www. konyaokuyor. com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma 20 Aralık tarihinde saat 21. 00'da online olarak yapılacak. Yarışmaya katılımlar sadece Konya ile sınırlı kalacak.

Yarışmada uzaktan eğitime destek olmak amacıyla ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılara ödül olarak dizüstü bilgisayar, ikincilere elektrikli bisiklet, üçüncülere Elektrikli scooter, dördüncülere elektrikli kaykay ve beşincilere bisiklet hediye edilecek.

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