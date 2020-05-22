Selçuklu Belediyesi'nden Kovid-19 süresince özveriyle çalışan kurumlara teşekkür paketi Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanları, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür için hediye paketi gönderdiğini bildirdi.

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanları, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür için hediye paketi gönderdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'nın, Konya İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleştirdiği ziyarette tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Pekyatırmacı, sağlık çalışanlarının gösterdikleri özverili çalışmanın karşılığının asla ödenemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgın ülkemizde ilk olarak ortaya çıktığında Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın önderliğinde süreç çok iyi organize edildi akabinde ilgili kurumların eşsiz iş birliği ile ortaya çıkan başarı tablosu tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Tüm sağlık, jandarma, emniyet, vefa destek grubu ve kaymakamlık çalışanlarımız bu süreçte ellerinden gelenin çok daha fazlasını yaparak kahramanlık göstermiştir. Bu çalışanlarımız yeri geldiğinde uykusuz kalarak ve bu süreçte ailelerini göremeden çalıştılar. Bu konuda onlara minnettarız. Ben buradaki sağlık çalışanlarımızın nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Yaptıklarınızın karşılığı asla ödenmez."

Açıklamada ziyaretle ilgili "Pekyatırmacı, ziyaretin sonunda sağlık çalışanlarını temsilen gelen sağlık personeline hediye takdiminde bulundu. Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç'un makamında gerçekleşen ziyarette Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hasan Çiftçi ve tüm sağlık çalışanlarını temsilen gelen sağlık personeli de yer aldı." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA