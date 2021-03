Selçuklu Belediyesi'nden kadınlara anlamlı hediye

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçede yaşayan kadınlara 'Elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla çiçek tohumu, saksı ve topraktan oluşan hediye takdim etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçede yaşayan kadınlara 'Elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla çiçek tohumu, saksı ve topraktan oluşan hediye takdim etti.

Hizmetlerinin tamamında kadınlara yönelik çalışmalar yapan Selçuklu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kadınları unutmadı. Selçuklu Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle www.selcukludapekguzelseyler.com sitesi üzerinden aldığı başvurularla kadınlara çiçek tohumu, toprak ve saksıdan oluşan hediye takdim etti. Başvuruların başlamasıyla 20 bin kişilik kontenjan kısa sürede doldu. Başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numaraları üzerinden başvuruları alınarak her kişiye bir çiçek hakkı sağlandı. 'Elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla hazırlanan hediyelerin sosyal tesisler, spor tesisleri ve kütüphanelerden dağıtımı yapılacak. Dış mahallelerden yapılan başvurularda ise muhtarlık ofisleri üzerinden dağıtım gerçekleşecek. Belirlenen 20 farklı noktadaki dağıtımlar başladı. Başvuru esnasında verilen cep telefonuna mesaj gelen başvuru sahipleri kendilerine en yakın dağıtım noktasına giderek hediyelerini alabilecekler. Başvuru üzerine yapılan çiçek hediyesinin yanı sıra belediye hizmet binası güvenlik noktalarında hizmet almaya gelen kadınlara da çiçek tohumu, saksı ve topraktan oluşan hediyeler takdim edildi.

"Dinimizin yol göstericiliği ve kültürümüzün mirası olarak kadınlara önem veriyoruz"

Selçuklu'da her çalışmalarında kadınlara ayrı bir önem verdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bizim için kadınların her zaman ayrı bir yeri vardır. Hem dinimizde hem de milli kültürümüzde kadınlara ayrı bir önem verilmiştir. Biz de dinimizin yol göstericiliği ve kültürümüzün mirası ile kadınlarımıza gereken önemi gösteriyoruz. Dünya kadınlar gününde de Selçuklu'da bulunan hanım kardeşlerimize 'Elinin değdiği her yer güzelleşir' diyerek çiçek tohumu, saksı ve topraktan oluşan bir hediye takdim ettik. İnşallah onlar bu hediyelerle Selçuklumuzu daha güzel hale getireceklerine inanıyorum. İnşallah bu anlamda da kadınlara yönelik şiddetin son bulması temennisiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı