Selçuklu Belediyesi'nden eğitime anlamlı destek
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Selçuklu Belediyesi'nden eğitime anlamlı destek

Selçuklu Belediyesi'nden eğitime anlamlı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayının anlamına uygun olarak Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenleniyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayının anlamına uygun olarak Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenleniyor.

Selçuklu Belediyesi pandemi döneminde evde kalan çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Elif Ba ismi verilen proje ile evde kalan çocukların Kur'an-ı Kerim eğitimi alabilmeleri için Selçuklu Belediyesi tarafından online Kur'an Kursu ve Kur'an-ı Kerim okuma yarışması düzenleniyor. Konya il sınırları içerisinde yer alan tüm çocukların katılabileceği 8 saatten oluşan eğitimin ardından yine online olarak yarışma düzenlenecek. Kur'an-ı Kerim'den 5 satırlık bölümü okuması istenen çocuklar 3 dakika içerisinde verilen bölümü okuyarak sıralamaya girecek. Sıralamada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dört ve beşinciye ise gram altın hediye edilirken, bin kişiye de kaykay verilecek. Proje kapsamında selcukluogreniyor.com sitesi üzerinden yarışmanın detaylı bilgilerine ulaşılabilirken, yarışma başvuruları da yine aynı site üzerinden yapılıyor.

Ramazan ayı içerisinde anlamlı bir projeye imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Rahmet, bereket ve Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'te çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri ve okumalarını hedefliyoruz. Bu kapsamda Elif- Ba projemizle çocuklarımız temelden Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilecekler. Bu Ramazan-ı Şerif, Selçuklu'da çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri ile daha anlamlı bir hale gelecek. Ayrıca başvuru yapan ve başarılı olan bütün çocuklarımıza çeşitli hediyeler göndereceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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