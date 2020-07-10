Selçuklu Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor Selçuklu Belediyesi ilaçlama ekipleri, periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi ilaçlama ekipleri, periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 ilaçlama ekibinin, tüm ilçede haşerelere karşı mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmayla ilgili şunlar kaydedildi:

"Saat 06.00-10.00 ve 18.00-23.00'te yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla altısı merkezde, biri de dış mahallelerde toplam 7 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor. İlaçlama sırasında ise anons yapılarak uyarılan ve kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor."

Kaynak: AA