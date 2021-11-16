SELÇUKLU BELEDİYESİ FİDANLIĞI ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI - Haberler
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SELÇUKLU BELEDİYESİ FİDANLIĞI ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI

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SELÇUKLU BELEDİYESİ FİDANLIĞI ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT ALDI

Selçuklu Belediyesi Fidanlık Tesisleri TED Konya Koleji öğrencilerini misafir etti.

KONYA (Habermetre) - Selçuklu Belediyesi Fidanlık Tesisleri TED Konya Koleji öğrencilerini misafir etti. Öğrencilere ziyaretlerinde fidanlık ile ilgili bilgi verilirken uygulamalı olarak fidan dikimi de yaptırıldı

İlçe genelini güzelleştiren birbirinden renkli ağaç, çiçek ve fidanların yetiştirildiği Selçuklu Belediyesi Fidanlığı TED Konya Koleji ilkokul 4 ve 5. sınıf öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Uygulamalı olarak fidan dikimini de öğrenen öğrenciler birçok ağaç ve bitki türünün yetiştirildiği ve bu bitkilerin toprak karışımlarının üretildiği işlerle alakalı Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından detaylı olarak bilgilendirildi.

Geziye katılan öğrenciler, bulundukları ortamdan ve aldıkları bilgilerden memnun kaldıklarını, doğa ve çevre konusunda herkesi daha duyarlı olmaları gerektiğini ve bu sebeple ağaç dikmenin önemini dile getirdi.

Öğrencilerin keyifle gezdiği ve Selçuklu Belediyesi fidanlık alanında üretimi yapılan bitki, fidan ve toprak türleri hakkında bilgi aldığı tanıtım gezisi öğrenci ve öğretmenlerin uygulamalı olarak fidan dikimi ile son buldu.

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