Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
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Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek

Selçuklu Belediyesi, kuracağı Güneş Enerji Sistemiyle (GES) yıl boyu tüketeceği elektriği kendisi üreteceğini bildirdi.

Selçuklu Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
14.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:31

Selçuklu Belediyesi, kuracağı Güneş Enerji Sistemiyle (GES) yıl boyu tüketeceği elektriği kendisi üreteceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, inşa edilecek tüm yeni tesislerin bu sistemi uygulayarak enerji tasarrufuna büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Selçuklu Belediyesi'nin kuracağı GES sistemiyle yılda 6.4 megavat elektrik üretimi sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada ifadesin yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yenilenebilir enerji kaynaklarını belediye olarak kullanmaya başladıklarını vurguladı.

Enerji tasarrufu sağlamak için alternatif enerji kaynaklarını belediye olarak kullanmaya büyük önem verdiklerine dikkati çeken Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bölgemiz için en uygun yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini kullanmayı tercih ettik. İlk etapta belediye binamızın çatısına kuracağımız güneş enerjisi santrali ile elektrik sarfiyatını yüzde 40 oranında karşılamayı planlıyoruz. İkinci etapta ise Kelebekle Vadisi'nde yapacağımız santralle Tropikal Kelebek Bahçemizde elektrik giderimizi yüzde 60 oranında düşüreceğiz. Son olarak ise Bağrıkurt mahallemizde kuracağımız santralle ise belediyemize ait tüm tesislerimizin dışa bağımlılığını sona erdirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediyemize yeni kazandırılacak tüm tesisleri bu sisteme uygun olarak projelendirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerimizin tamamlanması ile belediyemiz mali anlamda büyük tasarruf sağlayacak ve ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır."

Açıklamada, projeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bağrıkurt Mahallesi, Kelebekler Vadisi ve hizmet binası çatısına kurulacak olan güneş enerji panelleriyle belediye kendi enerjisini üreterek elektrik tasarrufunda önemli bir katkı sağlayacak. Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısına kurulacak 125 kilovatlık GES sistemiyle de kamu binaları içinde bir başka ilke daha imza atmış olacak. Güneş Enerjisi Sistemi projesi Dünya Bankası ile İller Bankasının ortaklığında Sürdürülebilir Şehirler projesi kapsamında finanse edilecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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