SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI - Haberler
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SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI

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SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖNLİSANS SINAV SONUCUNOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖNLİSANS SINAV SONUCU

NOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeler: * Adli Sicil Kaydı, * Adres Bilgisi, *Sağlık Raporu

SIRA NO

ADAY NO

ADI SOYADI

ATAMAYA

ESAS

BAŞARI

PUANI

SONUÇ

1

2

ECE DAUD

87, 503705

ASİL

2

6

MERVE ERDİNÇ

79, 58023

ASİL

3

8

MEDİNE CAN

78, 67104

YEDEK

4

4

EMİNE ŞENTÜRK

78, 327685

YEDEK

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