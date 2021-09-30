SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI
SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖNLİSANS SINAV SONUCUNOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
SELÇUKLU BELEDİYESİ 2021 YILI MEMUR ALIMI ÖNLİSANS SINAV SONUCU
NOT : Aşağıda "ASİL" listede isimleri yazılı olan adayların 11. 10. 2021 Pazartesi günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstenen belgeler: * Adli Sicil Kaydı, * Adres Bilgisi, *Sağlık Raporu
SIRA NO
ADAY NO
ADI SOYADI
ATAMAYA
ESAS
BAŞARI
PUANI
SONUÇ
1
2
ECE DAUD
87, 503705
ASİL
2
6
MERVE ERDİNÇ
79, 58023
ASİL
3
8
MEDİNE CAN
78, 67104
YEDEK
4
4
EMİNE ŞENTÜRK
78, 327685
YEDEK
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