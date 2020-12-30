Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor

30.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:45
Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Belediye Stadı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Belediye Stadı'nda yenileme çalışmalarına başladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından spor okulları ve Selçuklu Belediyespor takımının kullanımına sunulan Selçuklu Belediye Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı. Stat alanında bulunan suni çim saha kaldırılarak yerine daha büyük ve UEFA standartlarına uygun bir suni çim saha yapılacak. Stat alanına suni çim sahanın yanı sıra tribün ile birlikte 2 adet hakem odası, idari ofis, sağlık odası, gözlemci odası ve 4 adet soyunma odası bulunan idari bina inşa edilecek. 546 metrekare alanı bulunan stadyumda ayrıca 27 araçlık otopark yer alacak. Yapım bedeli 43 milyon 424 bin TL'ye mal olacak stadyum 31 Temmuz 2021 tarihinde teslim edilecek.

"İlçemize UEFA standartlarında yeni bir stat kazandırıyoruz"

Statta yapılan çalışmaları inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, projeyi yürüten şirket yetkilileri ve birim müdürlerinden bilgi alarak projede yer alan alanları inceledi. Selçuklu Belediye Stadı'nının geçmişten günümüze Konya'da spora hizmet ettiğini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyemize ait stadımız uzun yıllardır hizmet veriyor. Tabi bu süreçte Selçuklu Belediyespor altyapısından çıkan birçok futbolcu bu stattan Türk futboluna kazandırıldı. Burada yapılacak sahamız inşallah UEFA standartlarında olacak ve ışıklandırması ile birlikte akşam maçlarının da oynanabileceği, tribünleri olan ve profesyonel futbol takımlarının maçlarını yapabileceği bir saha olacak. İnşallah yeni yapılacak stadımızda da Türk futbolumuza yeni isimleri kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor
Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor
Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor
Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor
Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Öznur Çalık Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Murat Dalkılıç Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Güven Yalçın Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuklu Belediye Stadı yenileniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:00:19. #1.15#
title