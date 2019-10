Selçuklu Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek

16.10.2019 12:24

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Meclisi, özel gündem çağrısıyla olağanüstü toplanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yayınladığı bildiri ile tam destek verdi.



Selçuklu Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak, Türk Milleti olarak milli birlik ve beraberlik duruşunu güçlendirmek amacıyla özel gündem çağrısıyla toplandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında toplanan meclis üyeleri, kahraman Türk Ordusuna destek verdi. Belediye meclis salonunda meclis üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen özel gündem toplantısında hazırlanan bildiri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından okunarak meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bildirinin okunmasının ardından Suriye'de görev yapan kahraman ordunun muzafferiyeti için dua edildi.



"Devletimizin ve kahraman ordumuzun daima yanındayız"



Kahraman ordumuzun sınırlarımızın ötesinde çok önemli bir harekatı icra ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu harekata karşı hem ülke içerisinde hem de ülke dışında Türkiye'mizin bütünlüğünü bozmak için bir takım bölücü faaliyetler yürütülüyor. Bizim de hem ülke olarak hem de millet olarak bir ve beraber olduğumuzu ülkemizin istiklali, istikbali, güvenliği ve bölgemizdeki istikrar için tek vücut olduğumuzu her zaman ifade etmemiz gerekiyor. Bu anlamda Selçuklu Belediye Meclisi üyesi olan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti olarak üç partimizin teklifiyle bir bildiri hazırlandı. Bu bildiriyi okuyacağım ve oylamasını hep birlikte yapacağız. Ben hür üç partimize, temsilcilerine ve grup başkanlarına bu bildiriyi ortak hazırladıkları ve meclise sundukları için teşekkür ediyorum" dedi.



"Bildiri ile kahraman ordumuza desteğimizi ifade etmiş olduk"



"Biz her zaman milletimizin devletimizin, kahraman ordumuzun yanındayız" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Her zaman biriz ve beraberiz. Bu ülkeyi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Bölgemizde bir istikrar unsuru oluşturmaya hiçbir kimsenin gücü yetmeyecek. Sınırlarımızın ötesinde de olsa ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tehdit eden bir unsur varsa bunu yok etmek için her zaman gücümüz vardır, her zaman muktediriz. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın. Devletimizin milletimizin gücü her türlü zorluğun üstesinden gelmeye yeter. Meclisimize katılım sağladığınız için ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Olağan üstü meclis toplantımızda çok yüksek bir katılımla Selçuklu Belediye Meclisi temsil edilmiş oldu. Bu bildiriyle birlikte kahraman ordumuza, kahraman Mehmetçiğimize bu desteğimizi ifade etmiş olduk. Ayrıca birlik ve beraberliğimizi yeniden vurgulamış olduk. Harekat öncesinde ve sonrasında, sınırlarımızın bulunduğu bölgelerde kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler ve acil şifalar diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu harekat amacına ulaşarak başarılı bir şekilde sonuçlanır. Ülkemiz için, bölgemiz için istikrar için gerekli olan sonuçlar elde edilmiş olur" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA