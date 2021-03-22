Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Türk Kızılayı'nı ziyaret etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılayı Selçuklu Şube Başkanı Zekeriya Kartal'dan bilgi alan Pekyatırmacı, Kızılay'la her zaman iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Türk Kızılayı'nın önemine değinen Pekyatırmacı, "Belirli dönemlerde hizmet binamızda kan bağışı kampanyaları, ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları, afet bölgelerine yardım ulaştırma gibi birçok çalışmaları birlikte yürüttük. Şimdi bu çalışmaları ileriye taşımak yeni çalışmalara imza atmak istiyoruz. İnşallah bu gönül hareketine belediye olarak katkılarımız sürecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat