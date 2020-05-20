Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, normalleşme çalışmalarını yerinde inceledi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, normalleşme sürecine hazırlanan Selçuklu'da vatandaşların yoğun olarak kullanacağı alanlardaki çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, normalleşme sürecine hazırlanan Selçuklu'da vatandaşların yoğun olarak kullanacağı alanlardaki çalışmaları yerinde incelediği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Pekyatırmacı'nın belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü Beyazıt Cami Parkı, Kutbilcihan Caddesi, Buhara Parkı, Piri Reis Parkı'nda çevre düzenlemeleri, parke bordür ve tadilat çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Alınan tedbirlerden taviz vermemek şartıyla Türkiye'nin bugünleri atlatmasının yakın olduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın umut verici açıklamaları ile bayram sonunda normal hayata dönüşün başlaması bekleniyor. Biz de hemşehrilerimizin normal hayata geçtikten sonra yoğun olarak kullandıkları alanlardaki çalışmalarımızı sokağa çıkma kısıtlamalarındaki boşluğu değerlendirerek gerçekleştirdik. Normal yaşantımıza dönmeye başlayacağımız günlerde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamamız yeni sosyal mesafe kurallarını unutmamamız gerekiyor. Bugünde normalleşme sürecinde yapılan çalışmalarımızı yerinde inceledik ve ekiplerimizden faaliyetler hakkında bilgi aldım bu sürecin en yakın takipçisiyim."

Kaynak: AA