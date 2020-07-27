Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahalle ziyaretlerini tamamlamasının ardından merkezde bulunan mahalleleri de ziyaret ederek muhtarlarla görüştü.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, taşra mahalle ziyaretlerini tamamlamasının ardından merkezde bulunan mahalleleri de ziyaret ederek muhtarlarla görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Pekyatırmacı'nın, Hüsamettin Çelebi, Bedir, Mehmet Akif, Akıncılar, Erenköy ve Sille mahallelerinin ardından Feritpaşa, Musalla Bağları, Nişantaşı, İhsaniye ve Ferhuniye mahallelerini de ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pekyatırmacı, mahalle ziyaretlerinin, yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasına büyük katkı sağladığını aktararak, "Selçuklu'nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle de buluşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA