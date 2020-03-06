Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

06.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:18

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ailenin yapı taşını kadınlar olduğunu belirten Pekyatırmacı, kadının mutlu bir ailenin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Kadınların sosyal hayatın içinde aktif olarak yer almasını sağlayacak projeler yürüttüklerini belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Selçuklu'nun farklı bölgelerine kazandırdığımız Aile Yaşam Merkezleri ile kadınlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini icra edebilmeleri, hoşça vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. Günümüzde zaman zaman gündeme gelen kadına şiddet ve cinayet olayları hepimizi derinden üzüyor. Bu olayların önüne hiç kuşkusuz bilinçli ve eğitimli toplumla geçeceğiz. Kadınlarımızın inanç ve kültürümüzde konumlandırılan saygın yerine kavuşmasını diliyorum. Çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Bu duygularla, başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum."

Kaynak: AA