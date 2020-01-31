Selçuklu Av Köşkünde temizlik çalışması

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:28

Kemer Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kemer bulunan Selçuklu Av Köşkü'nde temizlik çalışması yaptı. Bilinen üç Selçuklu av köşkünden biri olan ve tahmini olarak 1230-1248 yılları arasında düşünülen av köşkünün içerisinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, tarihe de sahip çıkıyor.



Kemer'de tek Selçuklu yapısı ve Türk-İslam sanat geleneğinin tek örneği olma özelliğini taşıyan av köşkünün avlusunda yabani otların temizliğini yapan belediye ekipleri, daha sonra da çimlendirme çalışmalarını tamamladı. Kemer Kaymamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle Selçuklu Av Köşkü'nün av müzesi olması için gerekli adımlar atıldı. Av köşkünün turizme kazandırılması için gerekli çalışmalara başlanılmasının ardından belediye ekipleri, hem daha temiz bir Kemer hem de tarihi mirasa sahip çıkmak adına son hızla çalışmalarına devam ediyor.



Öte yandan belediye ekipleri, ilçe genelinde bulunan parklarda, yeşil alanlarda ve okulların bahçelerinde budama ve bakım çalışmalarına devam etti. İlçe genelindeki yolların orta refüjlerinde düzenleme çalışmalarına da hız kesmeden devam eden belediye ekipleri, geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çocuk parklarında bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.



Geçtiğimiz günlerde Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ile Selçuklu Av Köşkü'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Selçuklu Av Köşkü, bölgemizde bulunan en önemli tarihi eserlerden biri. Burada bir av müzesi yapılması düşünülüyor. Buraya belediye olarak her türlü desteğimizi veriyoruz. İlk etapta avlusunda titiz bir temizlik çalışması yaptık. Temizlenen avlunun daha güzel bir görünüme kavuşması için çimlendirme çalışmalarını da tamamladık. Hem tarihi ve kültürel mirasımızı korumak hem de turizme katkı sağlamak amacıyla av köşkünde yapılacak her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA