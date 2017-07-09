Selçuklu Altyapı ve Asfaltta Hedefi Aştı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sürdürdüğü fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor.



Nüfusun her yıl yaklaşık 20 bin arttığı Türkiye'nin önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Selçuklu'da altyapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle yapılan ortak akıl toplantılarında belirlenen yıllık çalışma planına göre hizmet veren ekipler ilçenin 72 mahallesinde altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuar, kumlama, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt sezonunun açılışından bu yana 160 bin metrekare sıcak asfalt, 96 bin 935 metrekare parke, 23 bin 465 metre bordür imalatı yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt atıklarının geri dönüşümü ile yılda 3 bin 564 ton asfaltı geri dönüşümden kazanıyor. Selçuklu Belediyesi bu rakamlarla ile belirlediği hedeflerin üstünde bir üretim gerçekleştirdi.



Yoğun bir tempo ile çalışan ekipler Selahattin Eyyubi Mahallesi Karadeniz ve Akıncılar Mahallesi Sarıtepe Sokak'ta kumlama, Kılıçarslan Mahallesi Taşlıyol Sokak'ta sathi kaplama, Şeker Mahallesi İsmail Beliğ, Buhara Mahallesi Muzaffer, Mehmet Akif Mahallesi Safa ve Şeyda Sokak'larında tretuar, Akşemsettin Mahallesi Zeynephanım ve Parsana Mahallesi Kumaşcı Sokak'ta rögar, Aydınlık Evler Mahallesi Ulusal Sokak'ta sıcak asfalt, Sancak Mahallesi Söğüt Sokak'ta set yapımı gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların yanında ilçeye bağlı dış mahallelerden Çaldere Mahallesi'nde yol yapımı, Sızma ve Tepekent Mahallerinde tretuar çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ekipler ayrıca ilçeye bağlı tüm dış mahallerde kumlama çalışmalarını tamamladı.



Selçuklu'da yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Halkımızla yapılan istişareler neticesinde Selçuklu'ya bağlı 72 mahallenin tamamında farklı bir çalışma programı hazırladık. Bahar aylarıyla başladığımız altyapı ve asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz" dedi. - KONYA