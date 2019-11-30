Selçuk: "Yüz binlerce öğretmen sürekli eğitim almak istiyor"
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Selçuk: "Yüz binlerce öğretmen sürekli eğitim almak istiyor"

Katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu.

30.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:58
Selçuk:

Katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı 'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Selçuk: "Yüz binlerce öğretmen sürekli eğitim almak istiyor"
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