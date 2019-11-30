Selçuk: "Yüz binlerce öğretmen sürekli eğitim almak istiyor"
Katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu.
30.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:58
Katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'nde konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Selçuk: "Yüz binlerce öğretmen sürekli eğitim almak istiyor"