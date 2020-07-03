Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği Selçuk Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında bir dizi protokol imzalandı.

Selçuk Üniversitesi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında bir dizi protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili protokol kapsamında, "Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Araştırma ve Eğitim Serası Projesi, "KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Tohum Islah Projesi" ile "KOP Bölgesinde Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim Projesi" hayata geçirilecek.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, rektörlükteki imza töreninde yaptığı açıklamada, ziraat fakültesinin üniversitenin en köklü fakültesi olduğuna işaret ederek, "Göz bebeğimizdir. Ziraat fakültemizin desteğiyle kendi kendine yeten bir üniversite olma niyetindeyiz. Protokollerin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur da projede nihai hedefin, ülkenin ilk yerli ve milli hibrit mor havuç çeşitlerinin ıslahını yapmak ve tohumda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Projenin saha çalışmalarının 3 yıl süreceğini kaydeden Tongur, "İlk aşama 2022'de tamamlanacak ve inşallah 2023'te yerli ve milli tohumlarımız ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda proje Türkiye'nin 2023 hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından ilgili protokoller imzalandı.

Kaynak: AA