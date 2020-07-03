HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bir dizi protokol imzalandı.

Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği
03.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:13

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bir dizi protokol imzalandı.

Selçuk Üniversitesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle KOP TEYAP kapsamında; Ziraat Fakültesi ile "Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Araştırma ve Eğitim Serası Projesi", Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile "KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Tohum Islah Projesi", Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile de "KOP Bölgesinde Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim Projesi" için protokoller imzalandı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, beraberindeki heyet ve akademisyenler katıldı.

İmza töreninin ardından konuşan Rektör Metin Aksoy, "Ziraat Fakültesi üniversitemizin en köklü fakültesidir. Bizim göz bebeğimizdir. Ziraat Fakültemizin desteğiyle kendi kendine yeten bir üniversite olma niyetindeyiz. Protokollerin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Protokolün taraflar için hayırlı olmasını dileyen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur, "İmzasını atarak hayata geçireceğimiz ve başkanlığımız tarafından Tarımsal Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen Tohum Islahı Projesi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından uygulanacaktır. Bilindiği üzere, ülkemizde diğer tohumlarda olduğu gibi havuç tohumunda da büyük oranda dışa bağımlılık söz konusudur. Selçuk Üniversitesi - KOP iş birliği ile yürütülecek bu projede nihai hedefimiz; ülkemizin ilk yerli ve milli hibrit mor havuç çeşitlerinin ıslahını yaparak tohumda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca ıslah edilecek ve piyasa çeşitleri ile rekabet edebilecek yerli havuç tohumlarının üretilmesi ile bu tohumların ihraç edilmesi de sağlanabilecektir" şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesi ile yapılacak projenin saha çalışmalarının 3 yıl süreceğini söyleyen Başkan Vekili Tongur, "İlk aşama 2022 yılında tamamlanacak ve inşallah 2023 yılında yerli ve milli tohumlarımız ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda proje Türkiye'nin 2023 hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"120 saat teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek"

Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile gerçekleştirilecek, "KOP Bölgesinde Tanelik Mısırda Akıllı Tarım Eğitim Projesi" kapsamında, tohum ve ilaç alımı, solucan gübresi ekipmanları kurulumu ve damla sulama ekipmanı kurulumu yapılarak, 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek. Proje ile tanelik mısır üretiminde çiftçilerin kullandığı su ve gübre miktarlarının azaltılması, verimde artışların olması ve böylece çevre sağlığını dikkate alan sürdürülebilir ve karlı bir üretim tekniğinin çiftçilere öğretilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin yapacağı Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Araştırma ve Eğitim Serası Projesi'yle üretimden pazarlama ve tüketime kadar tıbbi ve aromatik bitkilerden sürdürülebilir eğitim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, sürekli eğitim modelinin oluşturulması ve öğrencilere bu bitkilerin yetiştirilme aşamaları uygulamalı olarak gösterilecek. Aynı zamanda fakülte bünyesinde bölge çiftçilerine Tıbbi Bitkiler Fide Üretim Eğitimi de verilecek. Proje kapsamında; 200 m2'lik bir sera yapılarak, 200 kg tıbbi aromatik bitkiler tohumu alınacak. 60 saat teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nün "KOP ile Yerli ve Milli Mor Havuç Tohum Islah Projesi" ile ülkemizde ilk yerli hibrit mor havuç çeşitlerinin ıslahını yaparak tohumda dışa bağımlığı tamamen bitirmek hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Ekonomi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Ekonomi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti Ekonomi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Ekonomi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Ekonomi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Ekonomi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Esra Albayrak Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Bodrum Temmuz İngiltere
Şu an buradasınız: Selçuk ve KOP'tan yerli ve milli tohum için iş birliği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:14:33. #1.15#
title