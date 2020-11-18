Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları,...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları,...

18.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:38
Selçuk:

Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.

Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

İlgili Haberler

MEB: 'Tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam...
MEB: "Tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam...
Okullarda eğitim-öğretim 31 Aralık'a kadar uzaktan devam edecek
Okullarda eğitim-öğretim 31 Aralık'a kadar uzaktan devam edecek
Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı
Ortaokul öğrencileri uzaktan eğitim ile 20 günde 10 Kasım'a hazırlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ersin Tatar Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Öykü Karayel Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kasım Alaattin Çakıcı İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 19:38:27. #1.15#
title