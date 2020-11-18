Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları,...
18.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:38
Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.
Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap