Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takım ile yarışıyor - Haberler
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Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takım ile yarışıyor

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Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takım ile yarışıyor

Kurulduğu günden itibaren ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Kurulduğu günden itibaren ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor. Teknik altyapısı ve hazırladığı bilimsel projelerle öğrencilerine aydınlık bir gelecek imkanı sunan Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST finalde 50 takımla yarışıyor.

Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen, milli teknoloji hamlesi sloganı ile yola çıkan, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl İstanbul ev sahipliği yapıyor. Tüketen değil, üreten bir üniversite olmayı hedefleyen Selçuk Üniversitesi, paydaşı olduğu TEKNOFEST'in finalinde 50 takımla mücadele ediyor.

"HER TÜRLÜ BİLİMSEL ÇALIŞMAYA DESTEK VERİYORUZ"

Selçuk Üniversitesi olarak TEKNOFEST'in paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, "Teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, hem akademisyenlerimize hem de öğrencilerimize yeni ufuklar açıyor. Selçuk Üniversitesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da akademisyenlerimiz ve gençlerimizin hayal dünyasını genişleten her türlü bilimsel çalışmaya destek verecek. " dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ, YERLİ VE MİLLİ PROJELERİN GELİŞTİRİLMESİ"

Selçuk Üniversitesinin Teknoloji Yarışmalarına 4 yılda 484 başvuru yaparak ilk 10 üniversite arasında yer almayı başardığını ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, "Bu yıl da 145 takım, 465 katılımcı ile başvuru yapan Üniversitemizi TEKNOFEST finalde 50 takım temsil ediyor. Bu rakamları önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki yarınlara umutla bakmamıza vesile olan gençlerimiz, imkan verildiğinde, ülkemizin kalkınmasında daha müreffeh bir geleceğin temininde önemli işler başaracak. Önceliğimiz, daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında aktif rol alacak olan gençlerimizi destekleyerek yerli ve milli projelerin geliştirilmesine imkan tanımak. Bu duygu ve düşüncelerle TEKNOFEST 2021'in ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek yarışmalara katılan bütün takımlara başarılar dilerim. " diye konuştu.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü: (0332) 223 82 09- 223 81 88- 223 81 87

iletisim@selcuk. edu. tr

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