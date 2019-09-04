Selçuk Üniversitesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi tanıtıldı

04.09.2019 16:29

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi; Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Marakoğlu ve Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Sefa Parlat tarafından tanıtıldı.



Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde; Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin ile Dr. Peter Bohlen, Konya Önder Çiftci Derneği Danışmanı Eicke Johnsen, Deula Eğitmenleri Chetana Siddappa, Rolf Sieling; KÖCD Başkanı Erol Sözen, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Başkanı Şenol Önal, TYAB Başkanı Hacı Ömer Güler, Hüseyin Doğançukuru, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, Prof. Dr. Ahmet Cuma ve SÜ Sektörel Hizmetler Koordinatörü Dr. Bilgehan Yabgu incelemelerde bulundu. Sarıcalar çiftliğinde öğrencilere hem pratik hem de teorik eğitimi bir arada sunmayı amaçladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, uygun altyapı ile eğitim ve öğretime en kısa sürede başlayacaklarını dile getirdi.



"Eğitimi buraya taşımayı düşünüyoruz"



Ekibe hedeflerini de aktaran Rektör Prof. Dr. Şahin, "Öğrencilerin eğitim almaları için bir altyapı oluşturma isteğimiz var. Üniversitemizde olan sıkıntı devamlılık sıkıntısı onun için bu projeyi çiftçilerin tarafı güçlü bir şekilde hükümetle de ilişkilendirip devletin de elinin burada olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca 50 - 60 kişinin konaklayabileceği otel veya yurt planlarımızda projemizin arasında var. İçine tarım aletlerini koyacağımız büyük hangarlar düşünüyoruz. Niyetimizi ve hedefimizi söylüyoruz ki planlamaların oluşması bu şekilde devam etsin. Yatılı olarak eğitimi buraya taşımayı düşünüyoruz, öğrencilerin hem pratik hem de teorik olarak bütünleşeceği bir yer olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Sarıcalar çiftliği hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Tamer Marakoğlu ise, "Şuan için üretimde olan arpa, buğday, mısır, yonca, badem ağaçları var. Toprak oldukça verimli, lineer pivot sulama sistemiyle de ürünlerimizi sulamaktayız" ifadelerini kullandı.



Sahada traktör ve teknik ekipman ile toprak incelemesinde bulunan ekip, Selçuk Üniversitesi ile yapılacak olan proje ve çalışmalarla ilgili teknik bir toplantı gerçekleştirildi. Ziyaret ve toplantıların sonrasında Alaeddin Keykubat yerleşkesi de ekibe gezdirilerek üniversitenin tanıtım da yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA