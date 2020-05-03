Selçuk Üniversitesi'nden 'sanal fuar' atağı
03.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:26
Selçuk Üniversitesince 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan yazılım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yakın zamanda hayata geçirileceğini bildirdiği "sanal fuar" uygulaması için kullanıma hazır hale getirildi.
Selçuk Üniversitesince 3 yıllık çalışma sonucu hazırlanan yazılım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yakın zamanda hayata geçirileceğini bildirdiği "sanal fuar" uygulaması için kullanıma hazır hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com