Selçuk Üniversitesi'nden "hibrit eğitim" açıklaması

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, bahar yarı yılında karma öğrenme olarak da adlandırılan "hibrit eğitim" metoduyla derslerin devam edeceğini söyledi.

Eken, Keykubad Köşkü'nde gerçekleştirdiği toplantıda, SÜ'de yapılan değerlendirmeler sonucu kısmi olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.

Akademik birimlerin, uygun gördükleri takdirde hibrit eğitim modelini uygulayabileceklerini belirten Eken, "Bu modelde sınavlar çevrim içi yapılacak ve devam zorunluluğu olmayacak. Birimlerden gelen dönüşlere göre yüzde 17 civarında hibrit eğitim yapılması yönünde talep oldu. Bu durumda kampüste yüzde 10 civarında bir öğrenci hareketliliği olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Eken, hibrit eğitim yaklaşımında ise dersin sorumlu öğretim elemanının, dersini haftanın belirlenen gün ve saatinde biriminde mevcut "uzaktan eğitim sınıfı" olarak isimlendirilen sınıf ortamında yapacağını paylaştı.

Eken, rıza metnini onaylamış olan öğrencilerin dilerlerse sınıf ortamında yapılan bu derse katılabileceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sınıfları, kamera ve yaka mikrofonu donanımına sahip ortam olup kampüse gelemeyen öğrenciler de senkron olarak sanal sınıf uygulaması üzerinden derse katılabilecek. Yapılan ders elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Yüz yüze ya da senkron eğitime katılamayan öğrenci, kaydı yapılan bu dersi daha sonra asenkron olarak izleyebilecek. Bu yaklaşımda da devam zorunluluğu yok. İsteyen öğretim elemanı, bahar yarıyılında da gerek uzaktan gerekse hibrit eğitim derslerinin sınavlarını çevrim içi (test, yazılı) ya da çevrim dışı (proje, ödev) olarak yapabilecek. Hangi derslerin hibrit olarak yapılacağı ise ilgili akademik birimlerimizin sayfasında, önümüzdeki hafta ilan edilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı