Selçuk Üniversitesi Herbaryumu 4 bin 500 bitki türüyle bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu, 4 bin 500'e yakın bitki türüyle eğitimin yanı sıra bilimsel çalışmalara da katkı sağlıyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, doğadan toplanan bitkilerin preslenip kurutulduktan sonra etiketlenerek korunmaya alınmasıyla oluşturulan herbaryumların, botanik alanda hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen SÜ Fen Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı, Biyoloji Bölümü Herbaryumu sorumlu öğretim üyesi Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul, hebaryumdaki en eski örneklerin, eski rektör Prof. Dr. Ali Rıza Çetik'in 1947 yılında Ankara yakınlarında topladığı bitkilerden oluştuğunu belirtti.

Herbaryumda 4 bin 500 farklı türde 30 bin bitki bulunduğunu anlatan Ertuğrul, "Herbaryumlar, ülkemizdeki üniversitelerin hemen hemen hepsinde kurulma aşamasında. Burada önemli kriterler arasında bitki sayısı ve çeşitliliği yer alıyor. Bu kriterler göz önüne alındığında, sahip olduğumuz bitki örneği sayısı bakımından Türkiye'de ilk 5 herbaryum arasında yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herbaryumumuzun yurt dışı bağlantıları da bulunmaktadır"

SÜ herbaryumunun, Uluslararası Herbaryum İndeksi'ne kayıtlı olduğunu ve son yıllarda bilim dünyası için yeni tanımlanan 100'e yakın bitkinin tip örneğine sahip olduklarını aktaran Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin farklı şehirlerinden araştırmacılar, Türkiye florası için SÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumu'nu görmeye geliyor. Misafirlerimiz herbaryumumuzda bulunan cinsleri yazmak için incelemede bulunuyor. Bu konuda yoğun bir trafiğimiz var. Herbaryumumuz oldukça düzenli ve zengin. Hem eğitim öğretim hem de araştırma amaçlı hizmet veren bir birimiz. Herbaryumumuzun yurt dışı bağlantıları da bulunmaktadır. Dünyada 200-300 yıllık, koleksiyon sayısı milyonlarla ifade edilen büyük kapasiteli herbaryumlar var. Biz zaman zaman onlarla bitki örneği değişimi yapıyoruz. Ödünç aldığımız bitkiler oluyor, incelemede bulunuyoruz. Ödünç gönderdiğimiz bitkiler de oluyor. Bu şekilde hem yurt içinde hem yurt dışındaki herbaryumlarla bir etkileşim içerisindeyiz."

SÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük ise Konya ve çevresindeki alanlarda herbaryuma yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Konya arazisinde şu anda çalışılmamış bir yer kalmadı. Tüm biyolojik bitkilerimiz çalışıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin