selçuk Üniversitesi Çinli yatırımcılarla iş birliği yapacak

16.10.2019 14:43

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü, cerrahide kullanılan mevcut ürünleri geliştirerek ameliyatların daha kolay yapılabiliyor olmasını sağladı. Bu konuda Çinli yatırımcılarla bir araya gelen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü yeni yapılan tasarımları yatırımcılara sundu.



Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen toplantı; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Waston Firma Yöneticisi Jack Chu, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Akman, geliştirici Mühendis Mahmut Arıkan ve Koyuncu Grup Yetkilisi Osman Şenkul'un katılımıyla gerçekleşti.



Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Dünyada özellikle cerrahi alanında çok önemli gelişmeler oldu. Biz, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü olarak bu gelişmeleri ve tüm yenilikleri takip ediyoruz. Bu çerçevede piyasada mevcut olan ürünlerin bazılarında çok farklı değişiklikler yaparak daha zor ameliyatların daha kolay yapılabilir olmasını sağladık. Hem ameliyat sürelerini kısalttık hem de daha güvenli ameliyatlar yapılır hale geldi. Geliştirdiğimiz bu ürünleri Çinli bir partnerle Konya'da fabrika kurarak üretmeyi planlıyoruz. Bu amaçla 4 ay önce bir Çin ziyaretimiz olmuştu. Şimdi Çinli yatırımcılar saha araştırması için Konya'ya geldiler. Tasarımlarımızı kendilerine sunduk. Konya'da böyle bir yatırımın uygun olup olmadığına dair incelemeler yapacaklar sonrasında da yeni bir çalışma sürecine girmiş olacağız" diye konuştu.



Rektör Şahin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü tarafından geliştirilen cerrahi aletlerle ilgili detaylı bilgilendirmede bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA