Selçuk Üniversitesi 50 yaş altı genç üniversiteler arasında dünyada ilk 400'e girdi

İngiltere merkezli dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın (THE) yaptığı çalışmaya göre, Selçuk Üniversitesi (SÜ), genç üniversiteler listesinde dünyada ilk 400 üniversite arasında yer aldı.

İngiltere merkezli dünyanın önemli sıralama kuruluşlarından olan Times Higher Education'ın (THE) yaptığı çalışmaya göre, Selçuk Üniversitesi (SÜ), genç üniversiteler listesinde dünyada ilk 400 üniversite arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Times Higher Education'ın 2010 yılından beri "Dünya Üniversite Sıralamaları" yayımladığı ifade edildi.

THE'nın dünyanın "en güvenilir" üniversite sıralamalarından biri olarak, dünyanın seçkin üniversitelerinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, uluslararası fon sağlayıcılar ve bilimsel kuruluşlar için çok önemli bir referans olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THE Dünya Üniversite Sıralamaları, birçok uluslararası kuruluşa göre en büyük ve en kapsamlı global üniversite sıralaması olarak kabul ediliyor. 2020 yılı sıralamasında 93 ülkeden 2 bine yakın üniversiteyi incelemeye alan THE'nın araştırmasında sıralamayı etkileyen öğelerin arasında öğretim (yüzde 30), araştırma (yüzde 30), bilimsel referanslar (yüzde 30), sektörel bağlantı (yüzde 2,5) ve uluslararası görünüm (yüzde 7,5) yer alıyor. Selçuk Üniversitesi, ilk defa izlemeye alınması için yaptığı başvurunun hemen akabinde 2020 yılı sıralamasında 50 yaş altı genç üniversiteler sıralamasında dünya üniversiteleri içerisinde 350-400 ve Asya üniversiteleri sıralamasında ise 400+ bandında yer alarak önemli bir başarıya imza attı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat